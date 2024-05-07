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Экономист Клименко усомнился в возможности Запада заблокировать расчеты через российский аналог SWIFT

Экономист Клименко усомнился в возможности Запада заблокировать расчеты через российский аналог SWIFT

Евросоюз заявил о намерении запретить своим резидентам использовать российский аналог SWIFT. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

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