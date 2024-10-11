Haaretz: полиция Израиля запретила показ фильма о событиях 1948 года в Палестине

Полиция Израиля запретила показ фильма о событиях 1948 года в Палестине, сообщает газета Haaretz.По информации издания, это было сделано по запросу министра культуры Израиля Мики Зоара, а формальной причиной для отказа стало правило 1927 года, которое действовало еще во времена британского мандата в Палестине.