Haaretz: полиция Израиля запретила показ фильма о событиях 1948 года в Палестине

Полиция Израиля запретила показ фильма о событиях 1948 года в Палестине, сообщает газета Haaretz.По информации издания, это было сделано по запросу министра культуры Израиля Мики Зоара, а формальной причиной для отказа стало правило 1927 года, которое действовало еще во времена британского мандата в Палестине.
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