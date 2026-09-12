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Мировое обозрение

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Атлантическое течение слабеет — и это ударит по еде: модель показала падение урожая до 19%

Атлантическое течение слабеет — и это ударит по еде: модель показала падение урожая до 19%

Ослабление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) — одного из ключевых механизмов перераспределения тепла в Мировом океане — способно обернуться не только климатическими сдвигами, но и вполне измеримым продовольственным кризисом.

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