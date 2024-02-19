BI: у РФ есть экономические возможности для продолжения СВО

У России есть экономические возможности для того, чтобы продолжать спецоперацию. Об этом написало американское издание Business Insider со ссылкой на макростратега и эксперта по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассана Малика.
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