В Петербурге за две недели освободили порядка 30 участков от нелегальной торговли

В частности, в городе незаконно продавали овощи и корюшку За минувшие две недели инспекторы Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга освободили от незаконных торговых объектов около 30 городских земельных участка.
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