Ковалев: избиратели из-за рубежа активно голосуют с помощью системы ДЭГ

Российские граждане, находящиеся за границей, активно пользуются системой электронного голосования, а выборах в Государственную думу, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев потребовал о...
- Почти 300 украинс...
- Захарова усомнила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым