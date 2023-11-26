Богомаз сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка украинских боевиков совершить атаку с помощью беспилотника в Брянской области, написал 26 ноября в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
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