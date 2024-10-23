«Когда залез, думал, что всё...»: парень из Чечни спас двух девушек из тонущей машины прямо возле Москва Сити

Avia.pro - СМИ Чеченский парень ломает стереотипы В условиях, когда жизнь в мегаполисе кажется чередой унылых пробок, кредитов на каршеринг и фильмов в стиле «Я спасаю котенка, дайте лайк», на горизонте появляется он — Имам, 20-летний парень из Чечни, который превращает будни в блокбастер.