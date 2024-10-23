Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • radiofree
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«Когда залез, думал, что всё...»: парень из Чечни спас двух девушек из тонущей машины прямо возле Москва Сити

«Когда залез, думал, что всё...»: парень из Чечни спас двух девушек из тонущей машины прямо возле Москва Сити

Avia.pro - СМИ Чеченский парень ломает стереотипы В условиях, когда жизнь в мегаполисе кажется чередой унылых пробок, кредитов на каршеринг и фильмов в стиле «Я спасаю котенка, дайте лайк», на горизонте появляется он — Имам, 20-летний парень из Чечни, который превращает будни в блокбастер.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лебедева
Дай Аллах здоровья этому парню Имаму
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10 час.
radiofree
Одни мусульмане спасают людей,другие наоборот.
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7 час.
Ingvar Bush
Подлинный супергерой Шаварш Карапетян ( не мусульманин!) спас В ОДИНОЧКУ!!! более 50-ти человек из троллейбуса, рухнувшего в водохранилище а Армении. Нырял, пока не достал всех пассажиров 😘
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7 час.

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