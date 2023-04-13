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Ушить желудок. Кому нужна бариатрическая операция

Ушить желудок. Кому нужна бариатрическая операция

Эта операция вовсе не способ без усилий избавиться от десятка-другого лишних килограммов. Её делают лишь по жизненно важным показаниям, ведь она официально признана методом лечения морбидного ожирения, чреватого смертельно опасными осложнениями.

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