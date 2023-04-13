Ушить желудок. Кому нужна бариатрическая операция

Эта операция вовсе не способ без усилий избавиться от десятка-другого лишних килограммов. Её делают лишь по жизненно важным показаниям, ведь она официально признана методом лечения морбидного ожирения, чреватого смертельно опасными осложнениями.
Эта операция вовсе не способ без усилий избавиться от десятка-другого лишних килограммов. Её делают лишь по жизненно важным показаниям, ведь она официально признана методом лечения морбидного ожирения, чреватого смертельно опасными осложнениями.
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