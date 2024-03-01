«Известия»: сроки поставок самолетов SJ-100 сдвинуты на 2026 год

Старт поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинут на 2026 год. Такое заявление сделали представители пресс-службы «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет газета «Известия».
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