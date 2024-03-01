Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    А зачем в Берлине здание бундестага? Нам этот памятник не надо... Может выделить на него одну ракету...Эксперт Жарихин п...
  • Георгий Михалев
    Ну вот и началось, народ взял правосудие в свои руки. Полиция бездействует, мигранты внаглую творят, что хотят. Этот ...В Краснодаре мест...
  • life style
    Срочно рассмотреть вопрос о денонсации признания  безреферендумного незаконного поглощения суверенной ГДР! И сегодня ...Коротченко предуп...

«Известия»: сроки поставок самолетов SJ-100 сдвинуты на 2026 год

«Известия»: сроки поставок самолетов SJ-100 сдвинуты на 2026 год

Старт поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинут на 2026 год. Такое заявление сделали представители пресс-службы «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет газета «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх