Названо число вывезенных за сутки из приграничных районов Курской области жителей

Из приграничных районов Курской области за минувшие сутки вывезли свыше двух тысяч человек. Такое число назвала пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
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