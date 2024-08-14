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Названо число вывезенных за сутки из приграничных районов Курской области жителей

Названо число вывезенных за сутки из приграничных районов Курской области жителей

Из приграничных районов Курской области за минувшие сутки вывезли свыше двух тысяч человек. Такое число назвала пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

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