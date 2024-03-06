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Бюджетное «здоровье» половины стран Евросоюза ухудшилось в 2023 году

Бюджетное «здоровье» половины стран Евросоюза ухудшилось в 2023 году

Половина стран Евросоюза испытала в прошлом году ухудшение бюджетного «здоровья»: дефицит в процентах к ВВП вырос в 10 из 27 государств ЕС, еще три страны сократили профицит, а Хорватия и Швеция ушли «в минус» после профицита в 2022 году, подсчитало РИА Новости на основе открытых статданных.

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