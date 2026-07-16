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Пятый канал

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Месть бывшей: экс-жена Тимура Родригеза пыталась закрыть ему выезд из России

Месть бывшей: экс-жена Тимура Родригеза пыталась закрыть ему выезд из России

Бывшая супруга певца Тимура Родригеза, Анна Девочкина, попыталась закрыть ему выезд за пределы России прямо перед его свадьбой с актрисой Катей Кабак и потребовала алименты в размере семи миллионов рублей.

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