В Россию приедет «китайский Cadillac» GAC GS8 с гибридной силовой установкой Toyota, мощный минивэн GAC E8 и седан GAC Empow

Несколько часов назад GAC представила в России кроссовер GS3. На специальном мероприятии показали новинку, рассказали о ценах и комплектациях, но также стал известен перечень следующих новинок компании для России.
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