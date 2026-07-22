Искандариён угрожал врачу убийством, потому что "сидеть не баюс"

МП

Михаил Пантюхин

Вообще эти ржавый звери из своих засоазий и закавказий совсем о..уели!!!! А это все следствие поганое отношения к КОРЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ, а для этого ввезенного зверь, которым закон не закон, ведь в их диких степях и пустынях вообще нет ничего что определяло их как людей, а в России им дали вольницу - чо хош, то полож!!! Господа ВЛАСТЬ РОССИИ, нам такие "подарочки импортные" нах не нужны!!!! Гнать всех нахрен из России, какие они, эти звери нам "соотечественники", они были дикими, особенно это было видно в 90-тые, сколько было убито, ограблено, изнасиловано РУССКИХ И ЛИЦ НЕ МЕСТНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?????!!!! А сейчас эти звери змеями подколодными сюда лезут мрази, поэтому давить их нужно не только за выперд в сторону любого КОРЕННОГО ГРАЖДАНИНА, а за косой взгляд выгонять их из России навсегда и тех, кто их "обеляет"!!!! Разве не понятно ВЛАСТЬ, что это стайное зверье ВЕДЕТ ВОЙНУ ПРОТИВ ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ РОССИИ?!?!?! У НАС УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД ИДЕТ ВОЙНА с гребаным нато и бандерлогами, ГДЕ НАШИ ВОИНЫ ГЕРОИ ОТДАЮТ СВОИ ДРАГОЦЕНЕШИЕ ЖИЗНИ ЗА ВСЕХ НАС, а эти приползшие , которые давно и всем доказали, что они за 30 лет озверели совсем!!! Гнать, Гнать и ещё раз Гнать всех этих мастурбеков и мастурбечек замотанных в пододеяльник!!!!