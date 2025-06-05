В соседнем с Карелией регионе нашли аленький цветочек

Во время проведения ботанических исследований в Выборгском районе Ленинградской области группа петербургских ученых — Анна Доронина, Ольга Степочкина, Елизавета Пунина и Людмила Крупкина — обнаружила уникальный экземпляр цветка прострела весеннего (Pulsatilla vernalis) с необычной пурпурной окраской.
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