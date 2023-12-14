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В России призвали освободить многодетные семьи от платы за коммунальные услуги

В России призвали освободить многодетные семьи от платы за коммунальные услуги

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого жильца.

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