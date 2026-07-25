Три дизайнерских решения, которые я советую пересмотреть до начала ремонта

За два десятилетия в профессии я провела через ремонт более двухсот двадцати объектов, и каждый раз, передавая ключи, наблюдаю одну и ту же картину: восторг от идеальной картинки, которая вот-вот разобьется о быт.
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