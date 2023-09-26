Онколог Шегай объяснил, почему рак стали чаще выявлять у людей моложе 50 лет

РИАМО - 26 сен. Команда ученых проанализировала данные о заболеваемости онкологическими заболеваниями и выяснила, что за последние 30 лет подобные проблемы стали диагностировать у молодых людей в возрасте до 50 лет.
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