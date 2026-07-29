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Царьград

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В Краснодаре 30-31 июля пройдет бесплатное медобследование

В Краснодаре 30-31 июля пройдет бесплатное медобследование

30 и 31 июля жители Краснодара смогут пройти медицинское обследование в передвижном комплексе. Мероприятие «Маршрут здоровья» состоится на улице Адмирала Крузенштерна в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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