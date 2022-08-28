Глава Apple Тим Кук в интервью сообщил о переходе на производство iPhone на 100% из мусора

Глава Apple Тим Кук в интервью Popular Mechanics сообщил, что компания намерена полностью отказаться от ресурсов Земли при производстве гаджетов, а к 2030 году планируется перейти на производство на 100% из мусора - переработанных материалов.
Глава Apple Тим Кук в интервью Popular Mechanics сообщил, что компания намерена полностью отказаться от ресурсов Земли при производстве гаджетов, а к 2030 году планируется перейти на производство на 100% из мусора - переработанных материалов.
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