Газета.ру

7 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Николаев
    вот пусть на своих и носит, народные руки аллигаторы 😡порядком использовали иначе бы не были бизнесменамиХабаровский губер...
  • Владимир Петров
    Были случаи, когда уборщицы выбрасывали "шедевры" как мусор... Картинка никакая - вот стражник её и "улучшил".Охраннику, пририс...
  • Краски Жизни
    Старая вешалка, пусть бы и доживала там…Вернувшаяся в Рос...

Глава Apple Тим Кук в интервью сообщил о переходе на производство iPhone на 100% из мусора

Глава Apple Тим Кук в интервью сообщил о переходе на производство iPhone на 100% из мусора

Глава Apple Тим Кук в интервью Popular Mechanics сообщил, что компания намерена полностью отказаться от ресурсов Земли при производстве гаджетов, а к 2030 году планируется перейти на производство на 100% из мусора - переработанных материалов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх