Поляки нашли как минимум 11 причин, почему залетевшая к ним ракета не была сбита

В ночь с 29 на 30 июля неопознанная ракета пересекла польскую границу, пролетела более 100 км и упала в поле возле Тарнава-Колонии, создав внушительную воронку Польская авиация была поднята заранее, наземные системы ПВО были приведены в готовность, командование имело разрешение на применение оружия — и все это на пятый год рассказов о «русской угрозе».