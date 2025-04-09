Рост портфеля факторинговых компаний по итогам ‭Ⅰ квартала 2025 составил 14%

В первом квартале 2025 года рынок факторинга достиг 2,4 трлн рублей, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).
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