Рост портфеля факторинговых компаний по итогам ‭Ⅰ квартала 2025 составил 14%

В первом квартале 2025 года рынок факторинга достиг 2,4 трлн рублей, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).