Когда я впервые задумалась о том, почему одни люди в 70 лет продолжают жить полной жизнью, а другие уже с трудом справляются с бытовыми задачами, мне стало по-настоящему интересно разобраться в механизмах старения.
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