Ульянов: Париж и Лондон могут изменить позицию по ударам вглубь РФ

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя в соцсетях публикацию французского издания Figaro о том, что Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары по территории России при помощи дальнобойных ракет, заявил, что Париж и Лондон могут пересмотреть позиции, если они беспокоятся о безопасности Европы.