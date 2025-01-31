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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Согласно слухам, Forza Horizon 5 выйдет на Switch 2, а Halo: The Master Chief Collection на PS5 Вчера неож...

Согласно слухам, Forza Horizon 5 выйдет на Switch 2, а Halo: The Master Chief Collection на PS5 Вчера неож...

Согласно слухам, Forza Horizon 5 выйдет на Switch 2, а Halo: The Master Chief Collection на PS5Вчера неожиданно стало известно, что Microsoft выпустит Forza Horizon 5 на PS5, выход которой на консоли Sony запланирован на весну нынешнего года.

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