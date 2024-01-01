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    Об этом все знают с времен феодалов, что , если война это работа , тогда смысл есть работать до окончания денег.Жестокая правда о...
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    Пока ничего.Жестокая правда о...

Можно ли было в 2022-м всё это не начинать?

Можно ли было в 2022-м всё это не начинать?

Василий Вереск Ведь какая бы тогда продолжалась благодать?! Мечта: Икеа и Мак никуда не уходят, в директорате РосНефти и ГазПрома всё так же сидят Представители Цивилизованного Мира, наши парламентарии продолжают посещать заседания Совета Европы, чтоб их там учили, как правильно жить.

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