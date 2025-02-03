В России увидели три позитивных сигнала в заявлениях Трампа по Украине

Заявления и действия президента США Дональда Трампа относительно урегулирования вопроса на Украине являются благоприятными для российской стороны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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