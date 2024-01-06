Политик Медведчук: экономике Украины в 2024 году грозит полный развал экономики

Виктор Медведчук, политик, председатель Совета Движения "Другая Украина", лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", привел несколько факторов, сигнализирующих о приближающемся развале украинской экономики.
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