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Политик Медведчук: экономике Украины в 2024 году грозит полный развал экономики

Политик Медведчук: экономике Украины в 2024 году грозит полный развал экономики

Виктор Медведчук, политик, председатель Совета Движения "Другая Украина", лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", привел несколько факторов, сигнализирующих о приближающемся развале украинской экономики.

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