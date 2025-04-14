Нейросеть DeepSeek будет общедоступной – посол КНР

Нейронная сеть от китайской компании DeepSeek сохранит открытый исходный код. Это будет способствовать "совместному использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) по всему миру", заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, о чем в понедельник, 14 апреля 2025 года, ТАСС.