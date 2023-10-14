Топ-8 фактов о микробах, которые вас удивят — рассказывают ученые Пермского Политеха

Фото: пресс-служба Пермского политехнического университета По данным Роспотребнадзора, «правило 5 секунд» не работает, а научные исследования показывают, что патогенные микроорганизмы успевают распространиться за более короткое время.
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