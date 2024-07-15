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Царьград

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Глобалисты взялись за Россию: Мигрантов в страну завозят неспроста – план Сороса

Глобалисты взялись за Россию: Мигрантов в страну завозят неспроста – план Сороса

В России наблюдаются попытки реализовать соровский план: миграция, замещающая коренное население.В последнее время что ни день, так всплывает очередной конфликт с участием мигрантов.

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