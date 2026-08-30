Осень входит в дом: SELA HOME собирает урожай цвета

Осень в интерьере больше не обязана быть бежевой. В новом сезоне SELA HOME предлагает смотреть на дом как на место, где природа оставляет самые выразительные следы: глубокий зелёный, винный бордовый, насыщенный синий — цвета позднего сада, зрелых плодов и прохладного неба.
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