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Business Daily

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Осень входит в дом: SELA HOME собирает урожай цвета

Осень входит в дом: SELA HOME собирает урожай цвета

Осень в интерьере больше не обязана быть бежевой. В новом сезоне SELA HOME предлагает смотреть на дом как на место, где природа оставляет самые выразительные следы: глубокий зелёный, винный бордовый, насыщенный синий — цвета позднего сада, зрелых плодов и прохладного неба.

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