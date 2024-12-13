Новогоднее шоу «VK под шубой 3» удивит зрителей необычными дуэтами

Третья часть новогоднего шоу «VK под шубой» выходит 27 декабря. На этот раз организаторы отказались от замысловатых концептов и по запросам зрителей сняли, как сами говорят, «яркий классный концерт с хорошей музыкой».
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