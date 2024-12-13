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Новогоднее шоу «VK под шубой 3» удивит зрителей необычными дуэтами

Новогоднее шоу «VK под шубой 3» удивит зрителей необычными дуэтами

Третья часть новогоднего шоу «VK под шубой» выходит 27 декабря. На этот раз организаторы отказались от замысловатых концептов и по запросам зрителей сняли, как сами говорят, «яркий классный концерт с хорошей музыкой».

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