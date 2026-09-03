Как выбрать ребёнку безопасный маршрут в школу: чек-лист

Каждое утро дети отправляются в школу — пешком или на самокате, а иногда и без сопровождения взрослых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АЛ Как выбрать ребён...
- ВП Путь к переменам:...
- ЖВ Психолог: Неумест...
А если что то упадёт? Какой бред.