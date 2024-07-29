Медвежий угол
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Медвежий угол

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ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЛЕТ РУССКИЕ СТАНУТ НАЦМЕНЬШИНСТВОМ В РОССИИ?

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЛЕТ РУССКИЕ СТАНУТ НАЦМЕНЬШИНСТВОМ В РОССИИ?

К вопросу о том, какая Россия будет через 20-30 лет, если не остановить нынешние демографические и миграционные тенденции.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Какой идиот такое сказал. Он сам не русский а пидор.
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56 мин.
Сергей Хачатурян
Русские уже стали нацменьшинством в России. При Путине Россия вступила в состав Азербайджане в качестве одного из его захолустных районов.
Ответить
22 мин.
СХ
Сергей Хачатурян
А в России, к сожалению,  есть безмозглые андреи чернышовы шакал-оглы
Ответить
20 мин.

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