Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Шоу-бизнес: Витас влюбился в 15-летку и увез в Москву, а их дочь в 16 сделала ботокс и покорила Китай: Как живет семья «человека с жабрами»

Шоу-бизнес: Витас влюбился в 15-летку и увез в Москву, а их дочь в 16 сделала ботокс и покорила Китай: Как живет семья «человека с жабрами»

Витас появился на нашей эстраде на стыке тысячелетий: когда страна с надеждой замирала у экранов телевизоров, в эфире впервые зазвучала «Опера №2».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым