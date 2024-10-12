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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Алаудинов махсус хәрби операция 2024 елда тәмамланачагы турында фараз ясады

Махсус хәрби операция инде 2024 елда тәмамланырга мөмкин, дип белдерде Россия Саклану министрлыгы Баш хәрби-сәяси идарәсе башлыгы урынбасары, «Ахмат» спецназы командиры Апти Алаудинов «Комсомольская правда»га биргән интервьюсында.

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