Алаудинов махсус хәрби операция 2024 елда тәмамланачагы турында фараз ясады

Махсус хәрби операция инде 2024 елда тәмамланырга мөмкин, дип белдерде Россия Саклану министрлыгы Баш хәрби-сәяси идарәсе башлыгы урынбасары, «Ахмат» спецназы командиры Апти Алаудинов «Комсомольская правда»га биргән интервьюсында.
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