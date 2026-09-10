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«От сеток до ПВО»: как в России закрывают небо над НПЗ от атак дронов

Денис Мантуров заявил о необходимости дополнительных мер безопасности по защите топливно-энергетических объектовПервый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что федеральные и региональные власти должны принимать дополнительные меры по защите топливно-энергетических объектов РФ.

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