ВС РФ освободили Константинополь в ДНР

Потери ВСУ составили более 145 военнослужащих Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики.
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