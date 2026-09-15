Трамп позвонил главе Nvidia и начал шутить по громкой связи над ним

В разговоре с Дженсеном Хуангом Трамп назвал опасения по поводу угроз ИИ «обманом», но призвал развивать технологию осторожно.
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