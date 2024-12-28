БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Алаудинов: "Вагнеровцы попросили не открывать по ним огонь"

Алаудинов: "Вагнеровцы попросили не открывать по ним огонь"

Публично подобные откровения от чеченского генерала звучат впервые. Речь в беседе с военкором Семеном Пеговым шла о так называемом "марше справедливости", когда "Ахмат" в Ростове-на-Дону отправили останавливать "оркестрантов".

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