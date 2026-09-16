💬 Политолог Батурин прокомментировал возможную мобилизацию женщин на Украине Советник Главы Республики Крым, политолог Денис Батурин в эфире «Радио Крым» отметил, что вероятность мобилизации женщин исключать нельзя, потому что женщин могут склонять к контракту через давление.
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