💬 Политолог Батурин прокомментировал возможную мобилизацию женщин на Украине Советник Главы Республики Крым, политолог Денис Батурин в эфире «Радио Крым» отметил, что вероятность мобилизации женщин исключать нельзя, потому что женщин могут склонять к контракту через давление.