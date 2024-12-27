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Forbes: Запад наладил поставки танков Leopard на Украину в нужных объемах

Forbes: Запад наладил поставки танков Leopard на Украину в нужных объемах

Германия, Бельгия и Нидерланды смогли наконец наладить поставки танков Leopard на Украину. Издание Forbes отмечает, что через 19 месяцев после принятия решения в помощь ВСУ прибыли 58 из 155 танков Leopard 1A5.

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