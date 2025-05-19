Россия получила суверенный кредитный рейтинг BBB+ от CCXI

Россия впервые с начала специальной военной операции получила суверенный кредитный рейтинг от зарубежного агентства — China Chengxin International Credit Rating (CCXI), сообщает «Ведомости» (ссылка: Ведомости).
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