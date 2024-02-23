Вот сразу видно, что в Европе забурлил реваншизм: немцы вспоминают своего «художника», а французы – явно не могут забыть, как агрессивно вёл себя Кутузов под Москвой, почему-то постоянно набрасываясь на их «никого не трогавшую» армию! Потому что сегодня они задают ровно те же вопросы – которые потом проходят сами собой только после визита русских в Париж! Вот и сегодня министра обороны Франции Себастьяна Лекорню обуревают ровно те же эмоции: «Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами.
«Сюда не ходи, а то снег попадёт» – Россия чётко объяснила Франции, что нельзя летать над Чёрным морем
Комментарии
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Владимир Шалимов
Наши потери в Чёрном море уже 20 % состава ЧФ показали, что надводные боевые корабли являются лёгкой добычей надводных и особенно подводных БПЛА. Мы сейчас по развертыванию производства этих штук идём впереди Соединенных Штанов Пиндосии - вот вам один фактор убийства ВМФ СШП. А второй - наш подводный флот - успешно борется с надводными целями. И здесь у нас несомненное преимущество над СШП. Значит, Геннадий Б. прав.
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5 час.
Виктор Хованов
Вспомнился старый американский расистский анекдот. Римский Колизей, на середине арены по шею закопали негра и выпустили голодного льва. Лев разбегается, и пробегая мимо головы негра, откусывает ему ухо. Трибуны радостно ревут. Лев разворачивается, и пробегая мимо головы, откусывает второе ухо. Трибуны радостно ревут. В третий раз голова негра увернулась и отхватила льву яйца. Трибуны возмущённо заорали: "Fight Fare!" - "Биться по справедливости". Вот и сейчас такая ситуация, как только Россия только обозначает свои возможности (а это даже не лизнуть языком "яйца") - сразу поднимается вой "биться по справедливости".
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2 час.
Сергей Семенов
И ведь ничто не мешает выжечь электронику у самолета/ корабля в близи нашей границы, а потом сказать "ой извините, мы атаку ракет украинцев отражали, вы случайно под удар попали. Это ж вами поставленные ракеты были".
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14 мин.
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