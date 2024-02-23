ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    И ведь ничто не мешает выжечь электронику у самолета/ корабля в близи нашей границы, а потом сказать "ой извините, мы...«Сюда не ходи, а ...
  • Виктор Хованов
    Вспомнился старый американский расистский анекдот. Римский Колизей, на середине арены по шею закопали негра и выпусти...«Сюда не ходи, а ...
  • Александр Стародубцев
    Что нам несли, на то и напоролись.Веселье в Красном...

«Сюда не ходи, а то снег попадёт» – Россия чётко объяснила Франции, что нельзя летать над Чёрным морем

«Сюда не ходи, а то снег попадёт» – Россия чётко объяснила Франции, что нельзя летать над Чёрным морем

Вот сразу видно, что в Европе забурлил реваншизм: немцы вспоминают своего «художника», а французы – явно не могут забыть, как агрессивно вёл себя Кутузов под Москвой, почему-то постоянно набрасываясь на их «никого не трогавшую» армию! Потому что сегодня они задают ровно те же вопросы – которые потом проходят сами собой только после визита русских в Париж! Вот и сегодня министра обороны Франции Себастьяна Лекорню обуревают ровно те же эмоции: «Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Шалимов
Наши потери в Чёрном море уже 20 % состава ЧФ показали, что надводные боевые корабли являются лёгкой добычей надводных и особенно подводных БПЛА. Мы сейчас по развертыванию производства этих штук идём впереди Соединенных Штанов Пиндосии - вот вам один фактор убийства ВМФ СШП. А второй - наш подводный флот - успешно борется с надводными целями. И здесь у нас несомненное преимущество над СШП. Значит, Геннадий Б. прав.
Ответить
5 час.
Виктор Хованов
Вспомнился старый американский расистский анекдот. Римский Колизей, на середине арены по шею закопали негра и выпустили голодного льва. Лев разбегается, и пробегая мимо головы негра, откусывает ему ухо. Трибуны радостно ревут. Лев разворачивается, и пробегая мимо головы, откусывает второе ухо. Трибуны радостно ревут. В третий раз голова негра увернулась и отхватила льву яйца. Трибуны возмущённо заорали: &quot;Fight Fare!&quot; - &quot;Биться по справедливости&quot;. Вот и сейчас такая ситуация, как только Россия только обозначает свои возможности (а это даже не лизнуть языком &quot;яйца&quot;) - сразу поднимается вой &quot;биться по справедливости&quot;.
Ответить
2 час.
Сергей Семенов
И ведь ничто не мешает выжечь электронику у самолета/ корабля в близи нашей границы, а потом сказать &quot;ой извините, мы атаку ракет украинцев отражали, вы случайно под удар попали. Это ж вами поставленные ракеты были&quot;.
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору