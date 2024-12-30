Бедард забил 10-й гол в сезоне в матче с «Далласом» и набрал «минус 4». Он 3-й игрок «Чикаго» с 60+ очками за календарный год в возрасте до 20 лет

Форвард «Блэкхокс» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (1:5). В текущем сезоне у 19-летнего канадца 32 (10+22) очка в 37 играх при полезности «минус 17» и среднем времени на льду 19:46.