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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард забил 10-й гол в сезоне в матче с «Далласом» и набрал «минус 4». Он 3-й игрок «Чикаго» с 60+ очками за календарный год в возрасте до 20 лет

Форвард «Блэкхокс» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (1:5).  В текущем сезоне у 19-летнего канадца 32 (10+22) очка в 37 играх при полезности «минус 17» и среднем времени на льду 19:46.

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