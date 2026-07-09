В Индии мошенники продержали бывшего банкира под «цифровым арестом» 54 дня

Отставного банковского служащего в Мумбаи почти два месяца удерживали под так называемым «цифровым арестом» и обманом вынудили перевести около 40 лакхов рупий (порядка $48 тысяч), сообщает индийское издание The420.
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