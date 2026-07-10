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Куртуа поддержал Ламменса после ошибки в игре с Испанией: «Поле было сухим – ему просто не повезло. Он отличный вратарь и не заслуживает критики»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поддержал Сенне Ламменса после ошибки вратаря в матче с Испанией (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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