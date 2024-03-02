1 марта 102-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Дмитриевна Богдан.

Поздравить ветерана с Днем рождения, вручить цветы и подарки пришли председатели Бобруйского городского Совета ветеранов и ветеранской организации станции Бобруйск Белорусской железной дороги, представители территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района.
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