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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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1 марта 102-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Дмитриевна Богдан.

1 марта 102-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Дмитриевна Богдан.

Поздравить ветерана с Днем рождения, вручить цветы и подарки пришли председатели Бобруйского городского Совета ветеранов и ветеранской организации станции Бобруйск Белорусской железной дороги, представители территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района.

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